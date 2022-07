CASERTA Finanziamento al comitato di Raffaele Giovine. Napoletano (Fdi) su tutte le furie: “Battarra e la Martino si dimettano, in commissione hanno negato l’evidenza”

CASERTA Il comitato per Villa Giaquinto, si vanta, attraverso un post su Facebook, di aver ottenuto un finanziamento di 1800 euro dal Comune di Caserta e questo, mentre gli assessori del Pd Enzo Battarra e Gerardina Martino, si “giustificavano” in commissione. Questo post dei referenti del comitato (che, oggi come oggi, è rappresentato dal 26enne casertano Luca Vozza, ma che fa capo, ha sempre fatto capo a Raffaele Giovine, candidato sindaco per “Caserta Decide” alle elezioni dello scorso ottobre ed oggi consigliere comunale, sulla carta, di minoranza ma vicino, molto vicino al sindaco Carlo Marino), in pratica, li sbugiarda.

Allora, come oggi, fu il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, a intervenire sulla vicenda. Ma oggi, l’esponente di minoranza, lo fa con ancora maggior veemenza. “E’ chiaro che si è trattato di un finanziamento vero e proprio. Battarra e la Martino si dimettano – dichiara Napoletano -. In commissione hanno avuto il barbaro coraggio di negare l’evidenza, nascondendosi dietro l’escamotage di un finanziamento in house. Tutto ciò è vergognoso”.