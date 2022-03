CASERTA. Incidente in scooter: muore 23enne. Condannato l’amico che era alla guida

CASERTA – È stato condannato a 2 anni perché ritenuto colpevole della morte di Vasile Marin, il ragazzo di 23 anni deceduto nel settembre del 2013, dopo un violento incidente stradale a Caserta, tra via Collecini e via Ruggiero.

F.P., è stato ritenuto colpevole, sorte diversa, invece, per M.M., la donna in sella alla bicicletta che si trovava davanti allo scooter.

La donna venne tamponata, ma ad avere la peggio fu il ragazzo seduto dietro al guidatore dello scooter, ricoverato in ospedale e deceduto qualche settimana dopo a causa delle lesioni post collisione.

Inizialmente, la donna era stata accusata di non aver dato la precedenza, provocando, quindi, l’incidente morta. Ma durante il dibattimento in aula è stato dimostrato come il tamponamento fosse successivo ad una completa manovra di immissione in strada, rendendo incolpevole l’azione compiuta dalla donna.