CASERTA. Lutto in città per la scomparsa di Nicoletta Caminiti: muore a 49 anni la nuora dell’ex sindaco

Titolare fino a qualche tempo fa di un noto negozio di oggettistica in pieno centro

CASERTA – Lutto a Caserta per la prematura dipartita di Nicoletta Caminiti, 49 anni, moglie di Carmine Petteruti, figlio dell’ex sindaco del Capoluogo, Nicodemo.

La donna, madre di due figli, è stata titolare fino a qualche tempo fa di un negozio di oggettistica in pieno centro. Qualche giorno fa il ricovero, per un malessere, presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove purtroppo, nella mattinata di oggi, la situazione è precipitata con la 49enne che purtroppo non ce l’ha fatta.

Diffusa la ferale notizia la comunità tutta si è unita al dolore dei familiari. Tanti i pensieri di cordoglio affidati ai social, tra questi un utente scrive: “Un dolore immenso … Dolce Niky … Vorrei solo che fosse un brutto sogno“.

I funerali saranno celebrati venerdì 29 dicembre alle ore 15