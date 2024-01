CASERTA Malore in chiesa per don Antonello Giannotti mentre celebrava messa

Il parroco della chiesa di Lourdes è stato immediatamente accompagnato in ospedale.

CASERTA – La stanchezza per le tante funzioni religiose officiate in questo periodo forte. Magari qualche alimento non tollerato normalmente. Potrebbero essere queste le ragioni del lieve malore accusato da don Antonello Giannotti, parroco della chiesa di Lourdes e presidente dell’istituto per il Sostentamento del clero della diocesi di Caserta, durante la messa del primi gennaio.

Don Antonello è stato portato in ospedale dov’è stato sottoposto a diversi accertamenti clinici. Nessun valore fuori posto, nessuna avvisaglie di un problema serio. Si solito, in casi del genere l’, ospedale decide di tenere il paziente in osservazione per almeno 24 ore a mero scopo precauzionale

Nel caso di don Antonello non è stato necessario adottare nemmeno questa misura di pura prudenza. Il noto sacerdote è stato subito dimesso e ha fatto ritorno a casa. Di qui la valutazione su un malore che si è rivelato lieve e, soprattutto, innocuo.