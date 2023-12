CASERTA. MOVIDA. Musica a palla fino a notte fonda: multati due noti locali del centro

Operazione della polizia municipale.

CASERTA. Il Nucleo di Polizia Commerciale del Corpo di Polizia Municipale di Caserta, coadiuvato dal Nucleo di Polizia Stradale, nell’ambito dei servizi predisposti durante i fine settimana relativi al contrasto interforze alla mala movida, è intervenuto presso due attività di intrattenimento del centro storico, molto note, e ha accertato tre violazioni. Al primo pubblico esercizio è stata contestata la violazione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, in quanto effettuava una serata danzante con la presenza di un dj, consentendo l’ingresso ai non soci del club. Il locale, poi, ha violato anche il Regolamento di Polizia Urbana in quanto diffondeva musica oltre le ore una di notte. Gli agenti della Polizia Municipale, insieme ad altri operatori delle forze dell’ordine, hanno provveduto a interrompere la serata, invitando i presenti ad allontanarsi e hanno contestato due violazioni per un importo complessivo di euro 1.548 euro. Successivamente, è stata effettuata la comunicazione agli uffici comunali competenti al fine di emettere apposita diffida a non proseguire l’attività abusiva.

Al secondo locale, invece, è stata contestata la diffusione di musica oltre le ore una di notte, e tale violazione del Regolamento di Polizia Urbana ha portato a una sanzione per il titolare per un importo pari a 1.032 euro.

Infine, il Nucleo di Polizia Stradale della Municipale ha ritrovato un’auto (Audi Q3) seminuova in via Neruda, nella Zona Petrarelle, che era stata rubata a Giugliano in Campania pochi giorni fa. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario dopo gli accertamenti di rito.