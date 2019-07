CASERTA. Muore l’avvocato Francesco De Vincentis

CASERTA – E’ morto ieri a Caserta l’avvocato Francesco De Vincentis, conosciuto come “Ciccio”. Aveva una malattia che alla fine, purtroppo, gli ha tolto la vita. Il legale era molto conosciuto ed aveva una grande passione per il jazz. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungengo in queste ore da parte di amici e conoscenti: “Mi mancherai tanto…Fa buon viaggio..”; “Francesco: avvocato, artista musicista: nessuno come te”. “Ti ricorderò per sempre come una persona speciale”; “Odio questa terra che non ama i suoi figli, li avvelena, li abbandona e poi li uccide. Ciao Francesco, hai avuto un angelo accanto a Te, ora il suo angelo sarai tu.”