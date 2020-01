CASERTA. Nicola Turco si prende l’ex mensa Saint Gobain, aggiudicata al patron della VolAlto 2.0

CASERTA – Se le vicissitudini sportive non stanno sorridendo al presidente della VolAlto 2.0 Nicola Turco, sicuramente le buone notizie per lui arrivano dagli uffici del comune di Caserta. Infatti, poche ore fa è stata resa nota l’aggiudicazione definitiva all’associazione d’imprese, composta da Nirò Invest, finanziaria della famiglia Turco e la VolAlto 2.0, dell’ex mensa area S. Gobain, immobile che il comune di Caserta aveva messo sul mercato. 30 anni, questa la durata della concessione per l’area, per la quale i lavori, secondo le stime ufficiali, dovrebbero arrivare a sfiorare i 2 milioni di euro.

