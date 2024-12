CASERTA. Quasi un milione di euro di lavori a CASERTAVECCHIA all’imprenditore della mega struttura sotto al comune, finita nel mirino della guardia di finanza

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Si tratta dell’ormai nota Clg Costruzioni della famiglia di Villa di Briano dei Della Corte. L’imprenditore Giovanni Della Corte dimostra con questo ennesimo lavoro assegnato di essere inserito nell’Ufficio Appalti del comune di Caserta

CASERTA – A poche ore dal Natale è diventata efficace ed ufficiale l’aggiudicazione dei lavori per la pavimentazione e l’illuminazione pubblica di via Casa Hirta, ovvero la strada che porta verso il borgo di Caserta Vecchia.

Si tratta di un progetto finanziato con i soldi del PNRR. Dobbiamo quindi scrivere dell’ennesima procedura che vediamo a Caserta e provincia legata ai soldi che l’Europa ha messo in campo per rispondere alla crisi economica successiva alla crisi sanitaria scaturita dal Covid 19, che però non possiamo non segnalare per carenze sul piano della trasparenza degli atti amministrativi, certamente non il primo caso nel comune di Caserta.

Infatti, come già scritto in un articolo dello scorso luglio, il dirigente dell’ufficio tecnico e il responsabile del procedimento, la solita coppia formata dagli ingegneri Luigi Vitelli e Franco Biondi, hanno deciso di non pubblicare in determina i verbali di gara e, quindi, non sappiamo chi altro è presentato offerte oltre alla società vincitrice.

L’impresa aggiudicataria di questi lavori, grazie a un ribasso veramente scarno, ovvero del 5%, è la CLG Costruzioni di via Petrarca, a Caserta, che riceverà una somma pari a 808 mila euro per questo cantiere.

Di questa società abbiamo scritto recentemente perché c’è un’indagine in corso, un’inchiesta che ha portato la guardia di finanza a prelevare documentazione da palazzo Castropiganno sui lavori all’urban center, struttura costruita dalla CLG sotto al municipio di Caserta.

In quel caso, l’aggiudicazione avvenne tramite un consorzio, il Consorzio imprese casertane, Coica, che recentemente ha cambiato denominazione e sede, diventando il consorzio Stabile Triangolo Lariano.

La società è attualmente guidata da Amalia Della Corte, figlia di Antonio Della Corte, imprenditore di Villa di Briano che si è spostato su Caserta. La stessa Clg Costruzioni, nasce proprio da una cessione di ramo d’azienda che il citato Della Corte fa nei confronti di questa ditta.

Si tratta di una società gestione familiare, visto che la quota del capitale sociale è divisa tra Ciro, Amalia e Giovanni Della Corte, persone legate parentalmente ad Antonio Della Corte.

La Clg Costruzioni fa quindi capo alla famiglia di Villa di Briano di Giovanni Della Corte, che di quest’ultimo consorzio appena citato è il responsabile del settore gare.

Relativamente all’Urban Center segnaliamo che la procedura fu gestita dal tecnico esterno nominato da Franco Biondi, a quel tempo dirigente dell’ufficio tecnico, ovvero l’ingegnere Piero Cappello, molto vicino al sindaco Carlo Marino ex presidente Asi.

Cappello si trova attualmente sotto processo, imputato per aver truccato appalti a Calvi Risorta a favore di Raffaele Pezzella e Tullio Iorio, accusati di essere imprenditori corruttori vicini al clan dei Casalesi.

Aggiungiamo che al momento nessun rappresentante della famiglia Della Corte, né tantomeno membri del Consorzio Lariano ex Coica o dirigenti comunali risultano indagati per la vicenda dell’Urban Center.