CASERTA. Si finge venditore ambulante per rapinare gli anziani, 31enne arrestato

CASERTA – Rapinava gli anziani con il pretesto di vendere ortaggi. Per questo un 31enne originario di Caserta è stato arrestato per rapina, furto con strappo e truffa aggravata ieri a Carugate, nel Milanese, dai carabinieri della Stazione di Cassina de’ Pecchi (Mi). Le indagini, condotte dalla stazione di Cassina de’ Pecchi, sono state avviate l’11 luglio 2020 dopo che un 67enne aveva denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato da un venditore ambulante. Il 31enne aveva avvicinato la vittima, fingendo di conoscerla, poi aveva provato con insistenza a vendergli della frutta e infine gli aveva afferrato con forza l’avambraccio, per prelevare il denaro che il 67enne aveva appena ritirato al bancomat, in tutto mille euro. Il giovane si era poi allontanato a bordo di un Fiat “Fiorino” bianco.