CASERTA. Sosta strisce blu di nuovo a pagamento: ecco da quando

L’Amministrazione ha inteso dare la possibilità ai cittadini di poter conoscere nella maniera migliore tutte le novità che riguardano sia la sosta che tutti gli altri servizi relativi al nuovo sistema di parcheggi e di mobilità

CASERTA – Sarà attivo il prossimo 9 ottobre il servizio di sosta a pagamento nelle strisce blu nella città di Caserta data entro al quale è prevista l’ultimazione di alcune procedure amministrative per dare il via al nuovo servizio.

Per il pagamento della sosta sarà possibile utilizzare anche le carte di credito oppure le apposite App, per poter pagare direttamente con lo smartphone già in uso precedentemente.