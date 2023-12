CASERTA. Studio “mutilato” per gli alunni della scuola media Vanvitelli: palestra fuori uso dal 2019

CASERTA (g.v.) – Duecentocinquantre alunni della scuola Media Vanvitelli, parco Cerasola, limitati del diritto allo studio perché non posso usufruire della palestra, inagibile dal 2019, e non possono effettuare educazione motoria perché l’istituto, appunto, è rimasto senza palestra.

Gli studenti hanno dovuto rinunciare all’utilizzo dello spazio deputato all’attività motoria perché, fanno sapere dalla scuola, il Comune di Caserta sembra non avere fondi per i lavori. Il problema, segnalato all’amministrazione centrale, non è stato risolto e puntualmente si è presentato anche per l’anno scolastico in corso.

Inutili i solleciti arrivati dalla dirigente scolastica dott. ssa Prisco e da diversi genitori.

I lavori di ristrutturazione sono in alto mare e si era persino parlato di un possibile fondo in soccorso da parte della Regione Campania, ma solo chiacchere e nulla di fatto.

L’appello dei genitori é ora più forte con l’avvicinarsi della fine del primo quadrimestre con la speranza che possa avverarsi un miracolo per questi alunni danneggiati in un loro diritto sancito dalla Costituzione