CASERTA. Tenta di lanciarsi nello strapiombo sfondando il guard rail a San Leucio: salvato da una squadra di calcio

L’incredibile episodio oggi pomeriggio.

CASERTA. E’ accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, nella curva, in via Giardini Reali, a pochi passi dal noto ristorante Leucio. Un uomo ha cercato di lanciarsi nel vuoto, tentando sfondare, con la sua Polo, il guard rail.

Non riuscendovi la prima volta, più volte, con l’auto, ha impattato contro le barriere. In quel momento, da Castel Morrone, scendeva con bus e auto, la squadra al completo del Messercola 2022, squadra di calcio di seconda cateegoria. Accortisi del tentativo di suicidio, due calciatori hanno cercato di fermare l’uomo. Altri giocatori sono poi intervenuti riuscendo, alla fine, a bloccare l’uomo e a chiamare la polizia. L’anziano era in stampelle e solo la figlia, chiamata al telefono, alla fine è riuscita in qualche modo a calmarlo.