CASERTA. VACCHERIA SENZA CORRENTE. Case al buio e residenti bloccati dai cancelli elettrici

Da circa un’ora la situazione è complessa per i residenti della zona

CASERTA – Da circa un’ora una parte della frazione Vaccheria di Caserta, il lato che affaccia sulla Statale, risulta non servito da energia elettrica.

Un interruzione di corrente che sta provocando non pochi danni ai residenti, visto che gli elettrodomestici sono inutilizzabili.

Inoltre, tante persone che hanno cancelli elettrici nei propri condomini o abitazioni per il passaggio delle auto sono costrette a restare in casa, oppure a dover fare difficili manovre per uscire, forzando manualmente le porte dei garage e degli ingressi carrabili.