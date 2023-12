Per terminare i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico.

CASERTA – Per ultimare l’installazione dell’impianto fotovoltaico della galleria ‘Parco della Reggia’ per questa notte (5-6 dicembre) e per la prossima (6-7 dicembre) il tratto di Variante compreso tra gli svincoli di Caserta Ospedale e San Leucio, resterà chiuso dalle 21.30 alle 6 del mattino.