CASTEL VOLTURNO. Rifiuti sversati illecitamente. I cittadini fotografano gli “zozzoni”

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Rifiuti sversati sulla consortile (altezza Baia Verde) a tutte le ore del giorno, dagli automobilisti in transito. Questo quanto denunciato sui social da alcuni cittadini di Castel Volturno che assistono impotenti all’abbandono di sacchi di spazzatura scaricati dalle auto in sosta selvaggia, ed il tutto avviene sotto gli occhi di tutti, cosi’ come mostra lo scatto fotografico di un cittadino, che ha ripreso l’intera scena.

Ma non solo la consortile, numerose sono le strade del Litorale Domizio ridotte ormai a discariche, che generano una situazione di pericolosità soprattutto per la salute umana specie in questo particolare periodo dell’anno, dove le alte temperature potrebbero determinare dei rischi igienici, come si evince spesso dai topi per le strade e dal proliferare degli insetti, che sono una diretta conseguenza della situazione.



L’installazione di fototrappole sarebbe sicuramente un ottimo deterrente per prevenire queste forme di illegalità, e punire chi commette questi veri e propri “crimini” contro l’ambiente.