IL VIDEO. Celebrati i funerali del piccolo Alessio. Volo di palloncini bianchi per l’addio

TEANO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto cittadino per i funerali di Alessio Rotondo 8 anni colpito da meningite fulminante. Stamani si sono svolti i funerali presso la Chiesa di S. Paolo Apostolo in Furnolo di Teano, del piccolo leone, che dopo essere stato colpito da una meningite fulminante e il ricovero al Santobono di Napoli, รจ deceduto sconvolgendo tutti. Lascia il padre Pasquale, la madre Vincenza e la piccola sorellina oltre i tanti compagni di scuola e conoscenti in un dolore profondo. Applausi e palloncini bianchi ad accompagnare il passaggio della piccola bara bianca. Una perdita enorme, un bambino dolce, vivace, bello che troppo presto lascia questo Mondo. Il sindaco Giovanni Scoglio in concomitanza dei funerali ha proclamato il lutto cittadino.