CERVINO ALLE ELEZIONI. Già in campo tre candidati. Gennaro Piscitelli ci riprova, l’ex vicesindaco Biagio Di Nuzzo pure e Giuseppe Vinciguerra

Si vanno consolidando gli schieramenti. E anche i cittadini cominciano a far sentire la propria voce, nel momento in cui chiedono che finalmente alcuni problemi storici mai risolti in questo comune vengano affrontati con serietà

CERVINO – (Flavia Montanaro) Cervino, si sente già nell’aria odore di elezioni. In questa tornata elettorale si punta al coinvolgimento dei giovani, ai fini di dare una boccata d’aria fresca al Comune di Cervino. Molti sono i cittadini coinvolti e i candidati a sindaco potrebbero essere diversi. Alcuni di questi hanno, al riguardo, già manifestato pubblicamente la loro discesa in campo. Arci-sicure le candidature di Gennaro Piscitelli, cioè l’ultimo che ha indossato la fascia, Giuseppe Vinciguerra e Biagio Di Nuzzo, quest’ultimo appoggiato dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini. La tensione di questa campagna elettorale è già alle stelle: si stanno preparando liste, si stanno tenendo incontri politici e stilando i programmi. Nonostante le problematiche relative al Covid-19, in vista delle elezioni previste ad inizio ottobre, le strade si stanno ripopolando: si coglie una volontà da parte dei cittadini di partecipare, ma soprattutto di far sentire la propria voce finalizzata a chiedere che la prossima amministrazione comunale affronti finalmente da tempo irrisolti. Naturalmente, come capita sempre in campagna elettorale, ognuno dei candidati a sindaco già in campo esprime la propria disponibilità a venire incontro a queste istanze. Nei prossimi giorni pubblicheremo aggiornamenti rilevanti per completare il quadro politico cervinese.