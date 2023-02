CLAN DEI CASALESI Business della mozzarella, sconti di pena in Appello per Schiavone jr & c.

Chiesti quattro anni e 10 mesi per il figlio di Sandokan, otto anni e due mesi per Armando Diana e 7 anni, 10 mesi per Antonio Bianco, un anno e 10 mesi per Nicola Baldascino.

CASAL DI PRINCIPE Il pm accoglie la richiesta di concordato, concedendo sconti di pena, in Appello, a tutti gli imputati coinvolti nell’inchiesta sul racket delle mozzarelle.

Walter Schiavone ha concordato una pena a 4 anni e 10 mesi. Richieste di pena ridotte anche per Armando Diana (8 anni e 2 mesi) ed Antonio Bianco (7 anni e 10 mesi). Un anno e 10 mesi, infine, per Nicola Baldascino (accusato solo di interposizione fittizia). A marzo si tornerĂ in aula per la sentenza. Ă¹

Per l’accusa il business consisteva nell’acquistare al minimo la mozzarella per poi rivenderla al massimo.