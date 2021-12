COMUNE DI CASERTA Carlo Marino “premia” il comandante dei vigili urbani: Luigi De Simone nuovo Mobility manager d’area e aziendale

Con decreto sindacale n.77 il sindaco conferisce il doppio incarico al capo della polizia municipale del capoluogo, fino alla fine del mandato amministrativo

CASERTA Con decreto sindacale n. 77 firmato lo scorso 3 dicembre, il sindaco di Caserta Carlo Marino ha nominato Luigi De Simone, attuale comandante del corpo dei vigili urbani del capoluogo, nuovo Mobility manager d’area e Mobility manager aziendale, ai sensi del D.M. 12-05-2021 del ministero della Transizione ecologica, quale figura preposta al compito di migliorare e promuovere forme di mobilità sostenibile, fino alla fine del mandato amministrativo.

“Visto che l’art.2 del D.M. definisce il Mobility manager aziendale come figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente; il Mobility manager d’area come figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, preso il quale è nominato ai sensi dellìart.5 nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di raccordo tra i mobility manager aziendali. L’art.7 stabilisce che il Mobility manager d’area e il Mobility manager aziendale sono nominati tra i soggetti in possesso di un’elevata competenza professionale e comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti e della tutela dell’ambiente”.