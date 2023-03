I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15:30

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la scomparsa di Concetta Silvestro 59 anni. Una dolorosa perdita per tutti, la prematura dipartita della conosciuta e amata donna, sposata con Santagata e madre di un figlio e di figlie. I funerali si terranno oggi alle 15:30 presso la Chiesa S.Maria Assunta a Villa Literno. Appresa la ferale notizia numerosi i messaggi di addio.