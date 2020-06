CONCORSI TRUCCATI PER LE FORZE DELL’ORDINE. Il tariffario per poter vincere il posto, alcuni nomi di indagati ancora “segreti”

CASERTA – Un milione di euro di guadagni per truccare il concorso. E’ scritto dall’ordinanza che ha fatto finire in carcere Claudio Balletta, napoletano, 65 anni, vice prefetto, e due funzionari dei vigili del fuoco, Antonio De Matteo (in pensione) e Giuseppe Speraneo. L’indagine della Procura di Benevento, che si concentra su procedure truccate per entrare nelle forze dell’ordine e nei caschi rossi, ha probabilmente scoperchiato solo la punta dell’iceberg di un mercato più vasto. In quelle pagine si fa riferimento a trenta nomi coperti dal cosidetti omissis.

L’affare da un milione era su un concorso per vigili del fuoco che, a breve, dovrebbe essere pubblicato. La finanza ha accertato una compravendita delle risposte per i quiz pre-selettivi, grazie al ruolo di Balletta al Ministero dell’Interno. Gli indagati si preparavano a truccare tutto l’iter della gara. Si erano dati un “minimo” di candidati da aiutare: 50. Con una proiezioni di guadagno di 20mila euro a partecipante. Totale: proprio un milione.

Gli affari così, in passato, non erano mancati. I tre funzionari hanno subito sequestri per oltre 200mila euro. Nell’abitazione di residenza del Vice Prefetto Balletta, a Roma, veniva rinvenuta una somma in contanti pari ad 45.000 euro circa, nascosta sotto il battiscopa di un mobile della cucina; nel garage dell’abitazione del funzionario attualmente in servizio presso i Vigili del Fuoco di Benevento, sita a Benevento, veniva ritrovata la somma in contanti di 48.000 euro circa, mentre in un armadietto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all’interno di un armadietto senza nome, veniva sequestrato l’importo di 156.000 euro circa in contanti, celati in un borsone in cui era sovraimpresso il cognome dell’arrestato; ed ancora, nell’abitazione di uno dei figli del funzionario dei vigili del fuoco in pensione destinatario di misura cautelare in carcere veniva sequestrata la somma in contanti di euro 35.000 circa.

LE MISURE

Claudio Balletta, residente a Roma, è finito in carcere. Con lui Giuseppe Sparaneo, 51 anni, di Benevento, e Antonio De Matteo, 68 anni, di Benevento, entrambi funzionari dei vigili del fuoco: il secondo è in pensione.

Arresti domiciliari, invece, per Antonio Laverde, 44 anni, originario di Benevento, residente a Fonte Nuova (Roma) maresciallo della Finanza in servizio al Comando generale, e per Vito Russo, 40 anni, di Benevento, carabiniere a Roma.

Alessandro Filippo Lupo, 56 anni, di Treviso, e Gianluca Galliano, 45 anni, nato a Benevento, residente ad Ardea, hanno rimediato la sospensione per 12 mesi dalle funzioni di vigile del fuoco ed agente di polizia; obbligo di dimora ad Apollosa per Eduardo Zolli, 66 anni, indicato come intermediario.

Questi gli indagati a piede libero: Gianpiero Salerno, 28 anni, di San Giorgio del Sannio, Gerardo Salerno, 61 anni, di San Giorgio del Sannio, Pio Chioccola, 58 anni, di Benevento, Maria Teresa De Vanna, 54 anni, di Benevento, Francesco Furno, 22 anni, di Benevento, Goffredo Furno, 66 anni, di Benevento, Vincenzo Franzese, 58 anni, di Benevento, Fabio Franzese, 23 anni, di Benevento, Lina Porfidio, 56 anni, di Benevento, Daniela Melillo, 30 anni, di Benevento, Mario Melillo, 60 anni, di Benevento, Nazzareno Antonio Orlando, 27 anni, di Benevento, Giuseppe Marro, 55 anni, di Benevento, Sergio Antonio Fiscante, 57 anni, di Benevento, Giuseppe Fiscante, 27 anni, di Benevento, Isidoro De Blasio, 30 anni, di Benevento, Antonia Parrella, 53 anni, di Arpaise, Nicola Testa, 30 anni, di Caposele, Emanuele Furno, 29 anni, di Benevento, Fabio Zullo, 27 anni, di Calvi, Fabio Luongo, 28 anni, di Torre Le Nocelle, Luigi Coletta, 64 anni, di Benevento, Bruno Saraceno, di San Nazzaro Calvi, Francesco Saraceno, 24 anni, di Benevento, Davide Izzo, 28 anni, di Benevento, Pierbiagio De Luca, 26 anni, di Benevento, Genesio De Luca, 59 anni, Antonio Saracino, 53 anni, di Bovino, Lucia Bisanti, 52 anni, di Bovino, Antonio De Gennaro, 26 anni, di Benevento, Vincenzo Sparaneo, 31 anni, di Benevento, Antonio Masotti, 65 anni, di Benevento, Vinceno Dell’Oste, 34 anni, di Benevento, Graziano De Girolamo, 28 anni, di Pago Veiano, Alfredo Ghetta, 24 anni, di Benevento, Giovanni Ghetta, 57 anni, di Benevento, Nicola Longo, 24 anni, di Pontelandolfo, Mauro Barbato, 47 anni, di San Giorgio La Molara, Enrico Catalano, 58 anni, di Benevento, Mario Cerasuolo, 52 anni, di Parete, Antonello D’Angelo, 24 anni, di Moiano, Nicola D’Angelo, 54 anni, di Moiano, Ermanno Reale, 55 anni, di Benevento, Giuseppe Ciaramella, 53 anni, di Moiano, Mario Izzo, 32 anni, di Apollosa, Iolanda Giannini, 59 anni, di Apollosa, Umberto De Matteo, 41 anni, di Marino, Fabio De Matteo, 39 anni, di Bolzano, Emanuele De Matteo, 34 anni, di Mantova, Felice De Matteo, 32 anni, di Benevento.