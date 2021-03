CORONAVIRUS. Azienda delivery di CASERTA sperimenta il tampone a domicilio prenotabile da app

Il test sarà effettuato da personale sanitario specializzato

CASERTA – Tamponi Covid a domicilio. È l’idea lanciata dall’azienda di delivery ‘Alfonsino’ che sarà sperimentata a Caserta. Il test sarà effettuato da personale sanitario specializzato. Come una pietanza, il tampone potrà essere ordinata per l’orario è e nel giorno preferito. “I test verranno somministrati nel rispetto di tutte le normative vigenti. Tutti i materiali e le procedure sono approvati dal Ministero della Salute e dal Sistema Sanitario Nazionale. L’attività di somministrazione verrà condotta nel rispetto dei Dpcm vigenti, dagli operatori di un laboratorio di analisi”, fa sapere l’azienda in una nota. L’esito del test sarà poi comunicato via mail.