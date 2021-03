REGIONALE – La Campania verso la zona rossa. La decisione per un passaggio da zona arancione a rossa è attesa per domani. Secondo quanto apprende LaPresse, sulla base dei parametri della scorsa settimana, la Campania si accinge a diventare rossa. Nella settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo, in Campania i casi sono aumentati del 47% rispetto al periodo precedente.