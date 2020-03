CORONAVIRUS. Controlli sul gruppo di persone intorno al medico di S.MARIA C.V. contagiato. Villa delle Magnolie: “Nessun paziente o dipendente ha sintomi”

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Continuano i controlli sul medico di Santa Maria Capua Vetere, consulente della Villa delle Magnolie e di ruolo al Melorio negli anni precedenti. In queste ore, gli uomini dell’Asl stanno ricostruendo la cronologia degli spazi e dei contatti che il dottore ha avuto negli ultimi giorni. Infatti, pare probabile che verranno fatti tamponi a chi ha attività frequentate dall’uomo e dai familiari negli ultimi 10 giorni, per escludere la possibilità che il contagio si sia propagato. Ricordiamo che l’uomo, saggiamente, già dallo scorso venerdì, visti i sintomi riconducibili al coronavirus, è rimasto chiuso in caso, evitando contatto con l’esterno.

In questi minuti, Villa delle Magnolie di Castel Morrone ha ritenuto giusto informare e precisare alcuni dettagli, rispetto alla notizia pubblicata questa mattina. Scrivono dalla Casa di cura che il medico, non dipendente della struttura, ha avuto un rapporto libero professionale fino al 28 febbraio 2020 . La cosa più importante è che al momento “nessun paziente o personale interno della struttura ha manifestato sintomatologie ascrivibili a covid 19.”. Ovviamente, l’Asl Caserta ha disposto alla clinica di effettuare la sanificazione e di monitorare tutti i pazienti che sono venuti in contatto col cardiologo nelle ultime due settimane.