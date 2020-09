CORONAVIRUS. Dipendente Asl contagiato. Chiude il consultorio

SANT’ARPINO – “Avviso ai cittadini di un caso positivo Covid nel consultorio medico dell’ASL CE in via De Gasperi a Sant’Arpino – così esordisce il sindaco Giuseppe Dell’Aversana, nel suo messaggio diffuso via Facebook -. Per questo motivo il consultorio resta chiuso!

Il dipendente ASL positivo è di altro comune e non risiede a Sant’Arpino. Se vi sono altri sviluppi vi darò informazioni in merito” – ha concluso il primo cittadino.