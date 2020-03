CORONAVIRUS. Giovanna Petrenga: “Assurdo non coinvolgere le cliniche private. Hanno a disposizione posti di terapia intensiva già pronti”

CASERTA – “La situazione critica e di forte intasamento che gli ospedali della Campania stanno soffrendo in questo momento di grave emergenza impone delle scelte veloci e risolutive. Sarebbe auspicabile prendere in considerazione l’ipotesi di coinvolgere le strutture sanitarie private presenti su tutto il territorio campano, al fine di assicurare la massima attenzione alla cura dei pazienti affetti dal Covid19 e valutare anche l’opportunità di utilizzare le stesse strutture per i ricoveri ordinari sospesi. Questo, inoltre, eviterebbe di aggiungere alla crisi sanitaria anche una crisi economica del settore”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga.