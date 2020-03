CORONAVIRUS. I DATI. Tutti i contagiati provincia per provincia. In Campania 7 morti in 24 ore 31 Marzo 2020 - 16:45

Come ripetiamo da diversi giorni quelli che leggerete sono i dati relativi alla giornata di ieri, 30 marzo CASERTA – Da pochi minuti l’Unità di crisi della regione Campania che si occupa dell’emergenza coronavirus ha comunicato il numero di tamponi eseguiti nella giornata di ieri, 30 marzo, e i dati relativi ai contagiati provincia per provincia in Campania. Come ripetiamo da diversi giorni quelli che leggerete sono i dati relativi alla giornata precedente, poiché sarebbe molto difficile, se non impossibile, tenere un dato in tempo reale. Questa volta, sono stati aggiunti anche il totale dei deceduti e dei guariti, numeri che abitualmente comunicava la Protezione Civile Nazionale. Per quanto riguarda Roma, attendiamo sempre alle 18 la conferenza stampa con i dati nazionali. Il punto alle ore 23.59 di ieri: Totale positivi: 2.092

Totale tamponi: 14.403 ​ (*) nota: tra le 22 e le 23.59 di ieri sono pervenuti i dati dell’Asl Caserta presidi di Aversa e Marcianise; Ospedale Sant’Anna di Caserta; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per un totale di 241 tamponi e 25 positivi). Totale deceduti: 133

Totale guariti: 88 ( di cui 20 totalmente guariti e 68 clinicamente guariti) Totale guariti: 88 ( di cui 20 totalmente guariti e 68 clinicamente guariti) Il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 1053 (di cui 421 Napoli Città e 632 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 341

Provincia di Avellino: 226

Provincia di Caserta: 221

Provincia di Benevento: 76

Altri in fase di verifica Asl: 175