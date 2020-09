CORONAVIRUS. Nuovo positivo in paese, isolata tutta la famiglia. “Si cerca di capire l’origine del contagio”

CESA – Ecco l’ultimo aggiornamento sulla situazione coronavirus a Cesa, reso noto dal sindaco Enzo Guida: “Continuano a giungere notizie di contagi. Poco fa ho ricevuto la comunicazione ufficiale dall’Asl che a Cesa vi e’ un’altra persona positiva. Si tratta di una persona non residente a Cesa ma domiciliata nel nostro

comune. Tutta la famiglia è in isolamento ed è in corso la indagine sui contatti per capire anche la origine del contagio.

Siamo attualmente a 4 positivi.

Appena avremo ulteriori notizie saranno comunicate.”