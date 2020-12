CORONAVIRUS. Tutti i numeri e le analisi sui report per Caserta, per la regione e per l’Italia. L’incidenza dei casi e…

Caserta – Il dato nazionale, almeno per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi casi di positività sui tamponi effettuati, continua a crescere. Se questa è una tendenza solida e non provvisoria, casuale, ce lo diranno i prossimi giorni, soprattutto ce lo diranno i dati di martedì 29 dicembre, che indicheranno gli esiti relativi al giorno precedente, cioè quelli di lunedì 28 dicembre, primo giorno feriale dopo una lunga fase festiva, allorquando dovrebbero salire di nuovo i numeri dei tamponi effettuati.

Oggi, dunque, si contano 8913 nuovi positivi su solo 59.879 tamponi processati, pari al 14.8%, ieri eravamo al 12.8%.

Ma ripetiamo, i primi responsi su una ripresa di quota dell’epidemia, li potremo avere tra martedì e mercoledì.

In Italia sono positive al covid al momento 581.760 persone, 261 in più rispetto a ieri, con un dato in controtendenza se paragonato a quello degli ultimi giorni. I deceduti sono 298 e questo segna una significativa riduzione che comunque porta il numero totale alla triste cifra di 71.918.

Anche il numero dei ricoverati è salito a 23.571, con un incremento di 259 unità, mentre le terapie intensive restano invariate rispetto ai dati diramati ieri, cioè 2580 ricoverati.

Per quanto riguarda la Campania sono 310 i nuovi casi del bollettino di oggi, relativo naturalmente a ciò che si è manifestato 24 ore fa, cioè durante la giornata di Santo Stefano. Di questi, 303 sono gli asintomatici, 7 i sintomatici a fronte di 3382 tamponi processati, pari ad una percentuale del 9.16%, dato molto inferiore alla media nazionale, ma che ugualmente va preso con le molle per i motivi scritti prima.

I totali dei positivi nella nostra regione è di 186.131, da marzo ad oggi. E sempre da marzo ad oggi sono stati processati 1.992.877 tamponi.

Sono 8 i deceduti nel dato odierno, di cui 3 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma registrati solo nella giornata di ieri, Santo Stefano, ed inseriti nel report di oggi 27 dicembre, che porta il dato in Campania a 2686. 790 i guariti, per un totale di 103.370.

I posti occupati in terapia intensiva sono 95 su 656 disponibili. Negli ospedali covid e nelle cliniche private identificate per questi ricoveri, ci sono 1440 malati di coronavirus, su 3160 posti letto disponibili.

Infine la provincia di Caserta. Qui i tamponi sono stati pochi, precisamente 275, mentre i casi registrati sono stati 26, con un’incidenza percentuale del 9.45%, in pratica speculare a quella dell’intera regione. I guariti sono 75, numero che fa scendere gli attualmente positivi di 51 unità, portando il computo di chi oggi è malato di coronavirus a 5300. Nessun deceduto registrato