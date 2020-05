CORONAVIRUS. Ufficializzato l’esito di 9 tamponi

PRATA SANNITA– Reso noto l’esito di 9 tamponi eseguiti dall’asl dopo lo screening sulla popolazione residente. Sono tutti negativi. “Grande soddisfazione per un risultato che premia lo sforzo dei cittadini rispettosi delle regine e ripaga sindaco ed amministrazione per gli inviti, le regole, le cautele come mascherine date in largo anticipo (auto prodotte già a inizi marzo), le dieci sanificazioni del territorio fatte – fa sapere il sindaco Damiano De Rosa – Grazie a medici ed infermieri per l’attività svolta e per gli screening che hanno consentito questo risultato di sicurezza. Solidarietà e vicinanza ai comuni che purtroppo stanno vivendo situazioni diverse“.