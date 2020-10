CORONAVIRUS. Due giovani positivi al tampone. “Uno frequenta le scuole medie, l’altro è ricoverato per altri motivi”

PARETE – Altri due casi di positività al coronavirus sono stati ufficializzati a Parete. Lo ha spiegato il sindaco Gino Pellegrino: “Il primo si tratta di un giovane ricoverato al Cardarelli per altri motivi. Il secondo invece è un ragazzo che frequenta la stessa classe alle scuole medie del primo studente positivo, ma che non si sono mai incontrati in quanto il primo e unico giorno di scuola del primo alunno contagiato il secondo era assente. Quindi probabilmente per i due ragazzi il contagio è avvenuto all’esterno della scuola. Comunque entrambi sono in buone condizioni di salute. Quindi al momento i casi positivi a Parete sono 8. Sono state attivate già le indagini su tutti i contatti.

Cari cittadini, come ben sapete i contagi sono in crescita in Italia e in Campania in modo particolare. Nei comuni limitrofi i dati sono allarmanti, per questo motivo mai come in questo momento è fondamentale adottare tutte le precauzioni possibili. Usare la mascherina anche all’aperto, mantenere il distanziamento, lavare spesso le mani e scaricare l’App immuni per poter verificare se si è entrati in contatto con persone positive al covid-19. L’unico modo per evitare il peggio è quello di rispettare queste semplicissime regole. Con l’impegno di tutti possiamo superare anche questa difficile prova. Solo così possiamo tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e salvaguardare le attività economiche e il lavoro di tante persone.”