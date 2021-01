Costo trasporto disabili a carico delle famiglie. Sit-in davanti al Municipio di ORTA

ORTA DI ATELLA – Nonostante il maltempo, decine di persone si sono riunite all’esterno della casa comunale di Orta di Atella, per protestare contro la triade commissariale. Si tratta di familiari di persone con disabilità, andati su tutte le furie da quando la scorsa settimana, dopo mesi di battaglie, è stato approvato il regolamento per la disciplina del servizio trasporto sociale diversamente abili. E’ stato stabilito infatti che, il costo del servizio è posto integralmente a carico degli utenti, vista la difficile situazione finanziaria dell’Ente.

“I commissari non si sono presentati“, ha spiegato Michele Pisano, promotore della manifestazione e presidente dell’Associazione ‘Bambini simpatici e speciali’. “Noi chiediamo un incontro, ma non vogliono riceverci. Oggi – ha aggiunto – ci hanno risposto tramite la polizia dicendo che saranno loro a stabilire loro quando e dove vederci, ma non ci fermeremo. Inoltreremo nuove richieste, vogliamo spiegazioni“.

Alla protesta dei familiari dei disabili si sono uniti anche cittadini che chiedono alla triade delucidazioni da mesi su buoni spesa, strade devastate e scuole ritenute poco sicure.