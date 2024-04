Crolla il solaio di un palazzo, chiusa al traffico via Domenico Gentile

Oggi, sabato

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Cede il solaio di un vecchio fabbricato in via Domenico Gentile situato al civico 104. Si tratta di un immobile nel quale si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione e che, fortunatamente, al momento del crollo era completamente vuoto di cose e persone. Il crollo di parti del tetto della vecchia palazzina ha creato comunque tanto scompiglio in zona.

Sul posto sono arrivati sia i Vigili Urbani del locale comando sia i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la zona, transennando l’intera area.