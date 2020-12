I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Buone notizie: il contagio rallenta. Sei tamponi positivi su 100. E sulle Terapie Intensive…LEGGI CIFRE E TABELLE

COVID IN CAMPANIA

Sono 900 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, di cui 815 asintomatici e 85 sintomatici, su 14.757 tamponi. Il dato è dell’Unità di crisi della regione, e porta il totale positivi a 176.600 su un totale tamponi pari a 1.844.893. I deceduti sono 34, di cui 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri, e portano il totale dall’inizio della pandemia a 2.424. I guariti sono 2.904, e portano il totale a 85.972. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 124; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli messi a disposizione da provati, ne sono occupati 1.701.

In attesa di risposte alle diverse richieste inviate sulla mancata segnalazione dei malati in terapia intensiva (LEGGI QUI), precisamente nel numero riguardante i nuovi ingressi, l’Unità di Crisi della Campania pare svegliarsi, aggiungendo un nuovo malato in rianimazione. Non basta. Mancano ancora i dati della scorsa settimana e soprattutto il perché di questa assenza numerica. Non basta anche perché il ministero della Salute ha specificato che, anche oggi, che la Campania ha comunicato di non avere la possibilità di riportare i nuovi ingressi quotidiani in terapia intensiva.

COVID IN ITALIA

In aumento i nuovi casi di Covid in Italia: 17.572 oggi, contro i 14.844 di ieri, ma con quasi 200mila tamponi (per l’esattezza 199.489), 38mila piu’ di ieri. Tanto che il rapporto positivi-tamponi e’ ancora in lieve calo, dal 9,1% di ieri all’8,8% di oggi. Sempre alto il numero dei decessi, 680 oggi (ieri 846), per un totale di 66.537 vittime dall’inizio dell’epidemia. Si conferma il lento calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 445 in meno (ieri -423), 26.897 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 77 unita’ (ieri -92), e sono ora 2.926 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.