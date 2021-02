Donna muore al Covid Hospital, dopo pochi giorni di ricovero

RAVISCANINA – Una donna di Raviscanina ricoverata nel Covid Hospital di Maddaloni è deceduta dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ecco la nota dell’ente comunale: “Purtroppo una notizia che non avrei mai voluto comunicare, relativa alla morte di una nostra concittadina. La nostra cara concittadina, qualche giorno fa era stata ricoverata presso il COVID hospital di Maddaloni, dove è deceduta stamattina. Formuliamo sentite condoglianze a tutta la famiglia, alla quale siamo particolarmente vicini per il durissimo momento che sta attraversando.

Situazione attuale

Casi totali 37



Guariti 22Deceduti 1Attualmente Positivi 14

Si ribadisce che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile.” Per quanto riguarda la scuola continua la sospensione della didattica in presenza fino a data da destinarsi.”