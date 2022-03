SAN FELICE A CANCELLO – Ladri in azione a San Felice. In tre hanno svuotato il serbatoio del camioncino dell’ex consigliere comunale Giuseppe Magliulo, lasciato davanti alla sua abitazione di via Elevata. Portati via 50 litri di gasolio. Il carburante è stato prelevato con una pompa, poi i tre si sono dileguati. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.