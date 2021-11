DRAMMA. Giovane carabiniere trovato morto in auto. Ha lasciato una lettera d’addio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un giovane Carabiniere di Santa Maria Capua Vetere che prestava servizio fuori Regione, al Nord, ieri sera si é tolto la vita in macchina. Ne dà notizia Ciò che vedo in città SMCV: “A quanto pare ha lasciato una lettera dove ci sarebbero le sue ultime volontà. Il ragazzo si chiamava V. P., lascia la madre già vedova. L’Arma dei Carabinieri ha già attivato la macchina della solidarietà per sostenere quel che resta della famiglia. Un dispiacere enorme.”

Un dramma che ha sconvolto la comunità sammaritana.