IL NOME. In carcere da cinque anni per truffa e tanto altro. Giovane casertano può tornare a casa

FRIGNANO – Potrebbe essere l’inizio di un percorso di riabilitazione nella società quello che Francesco Tessitore ha la possibilità di iniziare a portare avanti dopo che l’avvocato Mirella Baldascino, che cura la sua difesa legale, è riuscita ad ottenere per lui dal tribunale di sorveglianza di Napoli gli arresti domiciliari.

Il ventottenne di Frignano, dall’età di 21 anni fino ai 24, si è reso colpevole di una serie di reati, compiuti nella nostra provincia, ma anche in nord Italia.

Maltrattamenti in famiglia, tentata rapina, estorsione, tentate estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tessitore era stato arrestato nel 2019. Finito inizialmente in carcere, per lui erano stati decisi di arresti domiciliari. Poi, però, era stata di nuovo aggravata la sua misura restrittiva.

Da poche ore Tessitore ha ricevuto quella più lieve della detenzione domiciliare e può fare ritorno alla sua abitazione di Frignano.

Se si comporterà in maniera corretta ed eviterà di ricadere in errori già compiuti troppe volte, in pochi mesi la sua condanna sarà definitivamente espiata.