ELEZIONI POLITICHE. Amelia Forte: “Contro il caro bollette interventi immediati e risolutivi”

CASERTA “Mancano due settimane al voto, due settimane nel corso delle quali chiedo a tutti un ulteriore sforzo per far comprendere agli indecisi e agli astenuti che l’unica soluzione possibile se vogliamo un governo europeista, liberale e garantista è Forza Italia”. Lo dichiara Amelia Forte, candidata alla Camera sul listino proporzionale di Forza Italia.

“Abbiamo due settimane per far comprendere che, con la crisi internazionale e il caro bollette, la soluzione per le famiglie non è lavarsi con l’acqua fredda, cenare a lume di candela o, ancor peggio, stare a casa con i cappotti quando farà freddo. Servono interventi immediati e risolutivi per fermare gli aumenti indiscriminati e fare in modo che i cittadini paghino bollette commisurate ai consumi. Ma è anche necessaria una riforma fiscale che parta dalla flat tax, unica strada percorribile per ridurre la pressione sulle famiglie, e che preveda l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità. La pace fiscale poi non è più procrastinabile se vogliamo realmente puntare alla ripartenza del Paese. Forza Italia è pronta ad introdurre queste riforme in tempi rapidi per evitare il collasso del Paese. In questo processo, con l’aiuto di tutti, io ho serie possibilità di fare la mia parte. Il partito, infatti, ha premiato la mia militanza designandomi come capolista di fatto nel listino proporzionale alla Camera. L’onorevole Tajani è candidato sul collegio uninominale di Velletri, Marta Fascina è impegnata anche su quello di Marsala (in entrambi i casi il centrodestra ha già la vittoria in tasca), mentre l’avvocato Ferrante è candidato anche nei collegi di Napoli e Salerno. Il risultato è davvero a portata di mano, ma in queste due settimane dobbiamo profondere il massimo degli sforzi”.