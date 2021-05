LA FOTO. MONDRAGONE. Incidente tra moto e scooter, un ferito grave

MONDRAGONE – Sono stati trasportate in ospedale 2 persone dopo l’incidente avvenuto sulla Domiziana, all’incrocio con via Kennedy, come emerge dalla foto non molto distante da una stazione di benzina del luogo.

L’impatto è avvenuto tra una BMW, una moto, ed uno scooter che aveva a bordo due ragazze. Le le forze dell’ordine sono intervenute per decongestionare il traffico ma soprattutto per chiarire la dinamica di quello che è successo.

Sul posto sono giunte delle ambulanze per soccorrere i feriti trasportati all’ospedale. Per uno di questi le condizioni sarebbero piuttosto critiche, ma è ancora presto per specificare motivazioni e conseguenze dell’impatto.