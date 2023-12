Fine anno amara per i titolari del caseificio: ladri portano via soldi e non solo 31 Dicembre 2023 - 18:08

SAN FELICE A CANCELLO – Le forze dell’ordine stanno indagando sul furto avvenuto stanotte, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, al caseificio Angelo Martone di via Napoli, a San Felice a Cancello. Sfruttando l’oscurità delle ore notturne, i malviventi sono entrati all’interno della sede storica del caseificio, portando via l’intera cassa automatica, ma non solo. I malviventi, infatti, anno trafugato anche diverse bottiglie di vino di valore. A dare qualche risposta in più sull’identità dei malviventi potranno arrivare le videocamere di sorveglianza del locale, in funzione al momento del furto.