FOTO E VIDEO. CASERTA. VIA ROMA A PEZZI. I lavori in strada bloccano un pezzo della città. E ora hanno sfondato anche la conduttura idrica

La seconda strada più importante della città è quasi impraticabile. Il traffico ha bloccato una parte del capoluogo, ma forse ai casertani piace così. Piace vivere in determinate situazioni simili ad un luogo post bellico, per poi lamentarsi del “governo ladro” o di chi amministra la città (e che loro hanno votato)

CASERTA – È complesso per chi vi scrive capire quali siano le reali necessità dei casertani.

È complesso perché, se non la prima, se la seconda strada più importante del capoluogo di provincia si ritrova com’è combinata via Roma, potrebbe essere normale aspettarsi una levata di voci critiche nei confronti di chi gestisce la città. Ma invece, a chi vive in questo luogo, almeno da quello che è emerso o dalle urne elettorali pochi mesi fa, questa situazione va bene.

Non è un problema, infatti, che, con un’operazione che ricorda il frate Cimabue – personaggio pubblicitario reso noto da Carosello e utilizzato dall’amaro italiano Dom Bairo – che “fa una cosa e ne sbaglia due”, le operazioni di manutenzione stradale avvenute su via Roma abbiano provocato un buco enorme a due passi dal marciapiede, con tanto di rottura delle condutture dell’acqua e inevitabile creazione di una specie di piccolo laghetto in strada.

Questi lavori, tra l’altro, stanno causando fortissimi rallentamenti su un tratto stradale centrale per il capoluogo. Una circostanza che, una città già fortemente congestionata come Caserta, significa metterci un’eternità per spostarsi di pochi metri.

Robe del genere, a Caserta, però sono evidentemente un problema secondario. Il disinteresse mostrato dalla cittadinanza ai problemi da cui questa è afflitta, porta a immaginare che, alla fine, della vivibilità, del benessere di Caserta, ai casertani non interessi particolarmente.