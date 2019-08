Sono di CASAL DI PRINCIPE. Due avvelenatori incastrati. Bruciavano i tubi per l’irrigazione. Colonne di fumo nero

CASAL DI PRINCIPE – Continuano i servizi di contrasto e prevenzione dei reati ambientali nella cosiddetta Terra dei fuochi tra le province di Napoli e Caserta. I Carabinieri della stazione di Varcaturo, con la collaborazione del nucleo elicotteristi di Pontecagnano, hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti un 54enne di Casal di Principe, già noto alle forze dell’ordine, e un 25enne incensurato dello stesso comune. In un fondo agricolo di Giugliano (Napoli) avevano disposto e poi dato alle fiamme due filari di rifiuti della lunghezza di circa 100 metri ciascuno: a bruciare, quintali di tubi di plastica utilizzati per gli impianti di irrigazione e residui di potatura del raccolto di ortaggi. I Carabinieri sono stati allertati dall’enorme colonna di fumi scuri e maleodoranti. Domate le fiamme, i militari hanno sequestrato l’intera area così da evitare che fosse nuovamente coltivata.