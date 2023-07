Furto in casa dell’ex dopo la delusione d’amore: cancelliera condannata

Dipendente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

CASAGIOVE – Non si rassegna alla fine della relazione con il suo ex: si introduce in casa e gli sottrae soldi, suppellettili e farmaci. Una dipendente della cancelleria del tribunale è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione dal giudice monocratico Eugenio Polcari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’imputata tra l’altro è una dipendente della cancelleria dello stesso tribunale. I fatti avvennero nel febbraio del 2016 quando la cancelliera riuscì ad introdursi in casa dell’ex, di professione avvocato.

Una volta dentro si impossessò di 5mila euro in contanti, di alcuni oggetti ricordo della loro relazione e dei farmaci assunti dal professionista. A seguito di indagini i carabinieri di Casagiove individuarono l’imputata come responsabile. L’appartamento dell’avvocato si trova, infatti, nello stesso stabile dove ha sede la stazione carabinieri e dalle telecamere installate dai militari la cancelliera è stata immortalata mentre si reca nello stabile. Condannata a 2 anni ed 8 mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno pari a 5000 euro in favore dell’ex.