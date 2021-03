Gioca 3-4-73 sulla ruota di Napoli. MONDRAGONESE si porta a casa 32mila euro

MONDRAGONE/REGIONALE – Finisce a Mondragone la più alta vincita centrata con il Lotto nell’estrazione di sabato 6 marzo, pari a 32.250 euro per effetto di un terno sui numeri 3-4-73 della ruota di Napoli.

Ruota campana protagonista di altre cinque vincite in Top Ten tra cui il terzo premio più alto assegnato a Salerno, pari a 25 mila euro. Secondo gradino del podio invece per i 26.250 euro vinti a Isola Vicentina (VI) con un terno su Torino.