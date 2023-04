GUARDA IL VIDEO. Escalation di furti in paese. Il sindaco: “Cittadini esasperati, più controlli”

In calce all’articolo il video dell’ultimo episodio verificatosi ieri sera

CARINARO – Escalation di furti in paese, il sindaco scrive al comandante della stazione dei carabinieri di Gricignano di Aversa e al dirigente del commissariato di Polizia di Stato di Aversa chiedendo un “controllo maggiore del territorio“. Il primo cittadino di Carinaro, Nicola Affinito, a seguito dell’ultimo episodio, in ordine di tempo, verificatosi proprio ieri sera durante la messa in onda del match di Champions Napoli-Milan, (clicca e leggi) si è rivolto alle forze dell’ordine chiedendo di rafforzare in servizio di vigilanza e controllo del territorio a seguito dei numerosi furti, denunciati dai cittadini, a sul territorio comunale negli ultimi giorni.