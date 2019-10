I NOMI e LA FOTO. 6 ragazzi dai 13 ai 19 anni di una nota palestra di kick boxing di TEANO conquistano medaglie al campionato regionale

TEANO – Kick boxing, una splendida giornata di sport si è tenuta domenica 20 ottobre 2019 presso il Palazzetto dello Sport a Giugliano in Campania (Na) per sei giovani atleti della palestra A.S.D. MUSOKAN di Teano. Guidati dal M° Domiziano Pascale tecnico federale Kick boxing FIKBMS giovane atleta più volte salito alla cronaca dello sport come: campione europeo professionista Full Contact, campione del mondo dilettanti Full Contact e Campione Italiano Full Contact.

Questi sei ragazzi provenienti dall’alto casertano, età compresa tra i 13 e 19 anni, hanno portato a casa, nella 1^ fase del campionato regionale, 2 primi posti medaglia d’oro, 3 medaglie d’argento e 1 medaglie di bronzo. A vestire la medaglia d’oro al proprio collo sono stati: Federico Pio Vespasiano 13 anni di Riardo e Maria Martino 17 anni di Pietramelara. Medaglia d’argento per: Simone Pignagrande 14 anni di Teano, Antonio Porcelli 15 anni di Teano e Manuel Montaquila 19 anni di Vairano Scalo. Medaglia di bronzo per Domenico Mone 16 anni di Teano.