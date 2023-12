I NOMI. Spaccio di droga dal Parco Verde di Caivano alle piazze del Casertano: 7 condanne “tombali”

CASERTA – La sesta Sezione penale della di Cassazione ha confermato sei delle 40 condanne inflitte dalla corte di appello di Napoli nell’aprile scorso, alla fine del processo di secondo grado relativo lo spaccio di droga tra la provincia di Caserta, soprattutto nell’area di Orta di Aella, Marcianise Capodrise, e la zona di Caivano.

Base di vendita di sostanze facenti era, come spesso accade, proprio il Parco Verde.

I giudici dell’ultima istanza hanno rigettato i ricorsi presentati da Anastasia Racioppi, Stefano Fantinato, Salvatore Volpicelli, Geremia Dell’Aversana, Antonietta Cervelli, Domenico Buonomo e Antonio Iorio.

Secondo quanto emerso dalla sentenza, i ricorsi presentati dai sei soggetti non erano ammissibili dinanzi alla corte di Cassazione.

Ricordiamo che, al termine del processo in corte di Appello, Anastasia Racioppi aveva ricevuto una condanna sei mesi di reclusione, Domenico Buonomo a quattro anni e quattro mesi, due anni e nove mesi per Stefano Fantinato, due anni e sette mesi per Geremia Dell’Aversana, nove mesi e 10 giorni, invece, per Antonietta cervelli sette anni e sei mesi per Antonio Iorio.