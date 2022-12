Il CLAN DEI CASALESI e l’affare degli oli esausti: tre condanne e un’assoluzione. TUTTI I NOMI

Questa mattina il verdetto del giudice dell’udienza preliminare dopo la richiesta di rito abbreviato

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (gv) L’affare illecito degli oli esausti per conto del clan dei Casalesi. Accusati di concorrenza illecita ed estorsione tre condanne e un’ assoluzione. Questa mattina il verdetto del giudice dell’udienza preliminare dopo la richiesta di rito abbreviato. Cinque anni la pena per Aldo Nobis, 3 mesi 8 per Giulio Nobis (rispondevano di concorrenza illecita ed estorsione ), tre anni a Vincenzo Cantiello che rispondeva solo di concorrenza illecita, assolto Francesco Sarno . Nel collegio difensivo avvocato Paolo Caterino.