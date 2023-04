IL NOME. CASERTA. Imprenditore spacca la faccia a noto avvocato su via Roma. Il processo si farà

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rinviato a giudizio il 56enne

CASERTA – Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sancito il rinvio a giudizio per l’imprenditore di San Felice a Cancello Andrea De Lucia, 56 anni, molto attivo nel capoluogo Casertano.

L’uomo è imputato per lesioni aggravate, minacce e calunnia, a seguito delle percosse ai danni dell’avvocato civilista Nicola Corso, dopo che nei giorni precedenti aveva anche colpito con violenza due vigili urbani del comune di Caserta.

Criticato aspramente dall’avvocato corso per un modo a dir poco particolare di parcheggiare la sua Jeep su via Roma, Andrea De Lucia colpì in pieno volto l’avvocato con un pugno. Il legale casertano subì un trauma all’occhio e al naso, con 40 giorni di prognosi.

Come detto, De Lucia è imputato anche per il reato di calunnia perché avrebbe cercato di farsi attestare da un ospedale del napoletano delle presunte violenze subite, dichiarazioni poi rivelatesi false.